نشكركم على متابعتكم خبر “منشد الشارقة” يستقبل الراغبين في خوض اختبارات الأداء في السعودية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

يبدأ برنامج “منشد الشارقة”، الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، استقبال الراغبين في خوض اختبارات الأداء في المملكة العربية السعودية، يوم الأحد 21 أغسطس الجاري، لاستكشاف الأصوات الجميلة من الموهوبين في فن الإنشاد، استعداداً للقاء المتسابقين الذين سيتم اختيارهم للمشاركة في الدورة الـ 14 من البرنامج.

ويستقبل فريق البرنامج المتقدمين لاختبارات الأداء في أكاديمية دله للعمل التطوعي في حي الرحاب بمدينة جدة، ليصدحوا بأصواتهم على مدى 12 ساعة تبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، أمام لجنة التحكيم التي تتكون من المنشد فيصل اللبان، والمنشد محمد الغزالي من السعودية، واللذين يقومان بانتقاء أفضل الأصوات للتأهل إلى المنافسة على لقب “منشد الشارقة” في دورته الجديدة.

وسيكون أمام من تفوتهم فرصة خوض اختبارات الأداء أمام لجنة التحكيم التقدم للمشاركة عبر الإنترنت من أي مكان في العالم، خلال الفترة من 20 أغسطس الجاري وحتى 3 سبتمبر المقبل، وذلك بإرسال فيديو مصور عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج: ”

http://www.munshidsharjah.ae/.

يذكر أن أولى دورات “منشد الشارقة” انطلقت في العام 2006، وحقق مشاهدات عالية ولفت انتباه الجمهور إلى جماليات فن الإنشاد، وستجرى اختبارات الأداء هذا العام على التوالي في كل من السعودية والجزائر وسلطنة عمان والمغرب والأردن ومصر والإمارات، إلى جانب استقبال المشاركات في اختبارات الأداء عبر الإنترنت.