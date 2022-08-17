نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تُهنئ كينيا بنجاح العملية الانتخابية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

هنأت دولة الإمارات جمهورية كينيا بنجاح العملية الانتخابية، وفوز فخامة وليام روتو بالانتخابات الرئاسية في البلاد، متمنية لفخامته التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الكيني الصديق نحو التقدم والرخاء.

وبحسب “وام”، أشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إلى أن دولة الإمارات تجمعها مع جمهوية كينيا علاقات وطيدة في كافة المجالات، مؤكدة حرصها على تعزيز أطر التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.