نشكركم على متابعتكم خبر مطار دبي يستعدّ لتسهيل مرور جماهير المونديال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يستعدّ مطار دبي، لتسهيل عبور مشجعي كرة القدم الذين سيتوجهون عبر دبي، لحضور كأس العالم في كرة القدم، المقرّرة نهاية العام في قطر، بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي لمطارات دبي لوكالة فرانس برس.

وستقام نهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي في الفترة، ما بين 20 نوفمبر حتى 18 من ديسمبر، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.

وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي لفرانس برس: «نقوم حالياً بوضع إجراءات للهجرة، من شأنها جعل التنقل بين البلدين أسهل بكثير».

وأوضح جريفيث أنه سيتم القيام بالتسجيل عبر الإنترنت، ما سيسمح للمشجعين «بالدخول والخروج بسرعة كبيرة»، وتجنب «الإجراءات المعتادة» في مطار دبي الدولي الذي كان أكثر مطارات العالم ازدحاماً للركاب الدوليين قبيل جائحة «كوفيد-19».

وتوقع جريفيث عدداً كبيراً من الرحلات الجوية يومياً في دبي خلال كأس العالم لنقل المشجعين من وإلى الدوحة.