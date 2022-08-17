القاسمي يعين مديراً للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور “سلطان بن محمد القاسمي” عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قراراً إدارياً صباح اليوم.

وتضمن القرار، وفق “وام”، تعيين مدير للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن يعين الدكتور “هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي” مديراً للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة. وذلك اعتباراً من تاريخه.