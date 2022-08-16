نشكركم على متابعتكم خبر 30 أكتوبر المقبل.. طيران الإمارات تشغل طائرة A380 يومياً إلى بنغالورو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 10:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت “طيران الإمارات” عزمها تشغيل طائرتها A380 لأول مرة إلى مدينة بنغالورو الهندية، اعتباراً من 30 أكتوبر المقبل. لتصبح أول ناقلة تشغل خدمة منتظمة بأكبر طائرة ركاب في العالم إلى مطار كيمبيغودا الدولي في بنغالورو.

وسيلبي استخدام طائرة الإمارات العملاقة الطلب القوي على السفر من وإلى مدينة بنغالورو الواقعة في جنوب الهند. ويتيح للعملاء الاستمتاع بخدماتها المميزة عبر شبكة عالمية أوسع.

ووفق “وام”، ستصبح بنغالورو ثاني مدينة في الهند تخدمها طائرة الإماراتA380 . حيث يستمتع العملاء بالتجربة المتميّزة على خط دبي/ مومباي منذ عام 2014.

ومن المنتظر أن تخدم طائرة A380 بتقسيم الدرجات الثلاث الرحلة اليومية “ئي كيه 568/ 569” بين دبي وبنغالورو. ما سيضيف سعة ضرورية لتلبية الطلب الكبير على الرحلات من وإلى الهند بعد تخفيف قيود السفر.

وتغطي شبكة طيران الإمارات بطائرات A380 حالياً، أكثر من 30 وجهة، وتخدم الناقلة أكثر من 130 وجهة عبر القارات الست.