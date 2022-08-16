نشكركم على متابعتكم خبر توقيع اتفاقية بين طيران الخليج ومطار رأس الخيمة الدولي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 10:00 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

قامت طيران الخليج ومطار رأس الخيمة الدولي، بتوقيع اتفاقية ستبدأ بموجبها الناقلة بتطبيق جدولة رحلاتها إلى رأس الخيمة في 03 أكتوبر المقبل برحلتين أسبوعيتين إلى الإمارة، مع احتمالية استمرار تلك العمليات على مدى العام بين مطاري المنامة ورأس الخيمة لربط إمارة رأس الخيمة بالبحرين وغيرها من الوجهات الإقليمية والدولية على شبكة وجهات طيران الخليج.

وتم التوقيع على الاتفاقية في مقر طيران الخليج الرئيسي بالمحرق فى البحرين، بحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة طيران الخليج، والقبطان وليد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج السيد أتاناسيوس تيتونيس الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي، والسيد راكي فيليب الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركتين.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن هذه الاتفاقية توسع من أفق مطار رأس الخيمة الدولي من خلال طرح العديد من خيارات الوجهات من الشرق إلى الغرب مضيفاً أن هذه الاتفاقية تعزز من العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة.

بدوره، قال سعادة السيد زايد بن راشد الزياني خلال حفل التوقيع “كوننا الناقلة /البوتيك/ الرائدة ذات الحضور الدولي البارز في المنطقة، يسعدنا إضافة رأس الخيمة على قائمة وجهاتنا البحرية، ورفع عدد وجهاتنا في الإمارات العربية المتحدة إلى ثلاث وجهات تشمل إلى جانب رأس الخيمة أبوظبي ودبي .. لقد قمنا اليوم بالتوقيع على بدء خدماتنا وعملياتنا إلى رأس الخيمة”.

ومن جانبه قال القبطان وليد العلوي: يسعدنا إضافة وجهة ثالثة على شبكة وجهاتنا المتنامية في الإمارات العربية المتحدة، ونود أن نقدم جزيل الشكر لتعاون مطار رأس الخيمة الدولي معنا في طرح هذه الوجهة الجديدة المعروفة بعوامل جذبها السياحية والمستقطبة للعديد من السياح من أوروبا ومنطقة دول مجلس التعاون.”