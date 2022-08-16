نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. 9 مواصفات للصورة المعتمدة بجواز السفر الجديد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 10:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الصورة الشخصية المطلوبة لإصدار جواز السفر الإماراتي الجديد، والمقرر إصداره أول سبتمبر المقبل، تخضع للمعايير المعتمدة لدى الهيئة والمرتبطة بمواصفات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وأوضحت أن المعايير المعتمدة لديها للصورة الشخصية تتضمن 9 مواصفات، هي: أن تكون ملوّنة وبجودة عالية وحديثة لا تتجاوز 6 أشهر (mm40x35)، والخلفية بيضاء، وتعابير الوجه محايدة (طبيعية غير مبالغ فيها)، وموضع الرأس مستقيم وموازٍ لعدسة التصوير، والعينان أن مفتوحتان باتجاه الكاميرا، ومن دون العدسات الملونة.

وأضافت أن النظارات مقبولة إذا لم تحجب العينين ولا تمثل انعكاساً ضوئياً، وأن تكون قواعد الزي مماثل للزيّ في جواز سفر حامله، كما يسمح بغطاء الرأس وفقاً للزي أو المعتقد الديني، وأن تكون الدقة (بكسل): 600 نقطة في البوصة على الأقل دون آثار حبر أو تجاعيد.

وأشارت الهيئة، إلى أن المتعاملين الذين يتقدمون بطلب إصدار جواز السفر أو تجديده، سيسلّمون الجواز بالشكل الجديد، في حال كان تقديم للطلب في سبتمبر المقبل، تزامناً مع إعلان الهيئة طرح الجواز الإماراتي بحلته الجديدة. لافتة إلى أنه لا يوجد أي تغير في متطلبات الحصول على الخدمة أو الرسوم المقررة، حيث يقدّم على طلبات الإصدار أو التجديد عبر القنوات الالكترونية والذكية، وبالرسوم المقررة دون تغيير.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين السفر بجوازت سفرهم الحالية، ما زال سارياً لأكثر من 6 أشهر، إذ لا يوجد تغيير في إجراءات التنقل بالجواز، حيث يتعين على حامله التحقق من مدة سريان الوثيقة ولمدة كافية، لا تقل عن 6 أشهر. علماً بأنه يمكن التقدم بطلب الحصول على النسخة الجديدة من الجواز، عند الدخول ضمن مدة استحقاق التجديد وهي 6 أشهر قبل تاريخ الانتهاء المدون في الوثيقة.

ويتمتع جواز السفر الإماراتي الجديد، بمميزات تقنية استثنائية تواكب تطلعات حكومة دولة الإمارات، وتعزز مسيرة التطوير والتحديث.