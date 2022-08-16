نشكركم على متابعتكم خبر إضاءة برج خليفة احتفالاً بيوم الاستقلال الهندي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 10:00 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

احتفل الحساب الرسمي لبرج خليفة، أحد أشهر معالم دبي والإمارات العربية المتحدة، بيوم الاستقلال الهندي، وذلك بإضاءة البرج بأعلام دولة الهند.

وعلق الحساب الرسمي على فيديو إنارة البرج عبر “انستغرام”: “نضيء الليلة برج خليفة احتفالاً بيوم الاستقلال الهندي! متمنين لهم المزيد من النمو والاستقرار”.

يذكر أن يوم الاستقلال الهندي، هو يوم 15 أغسطس 1947 حيث اختير عيداً لاستقلال الهند عن الحكم البريطاني، وحصلت الهند على استقلالها بعد حركات المقاومة غير المسلحة والعصيان المدني التي قادها المؤتمر الوطني الهندي بقيادة مهاتما غاندي.