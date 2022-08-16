نشكركم على متابعتكم خبر إنجاز 67% من التطوير المحلي لشارع المنامة في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 10:00 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أفادت هيئة الطرق والمواصلات، أنه تم إنجاز 67% من التطوير المرحلي لشارع المنامة، الذي يعد جزءاً من نطاق عمل مشروع تطوير شارع دبي العين الذي تم افتتاحه أخيراً.

ويتضمن هذا المشروع التطويري إنشاء محور مروري جديد يربط شارع الميدان مع شارع المنامة ويعبر فوق شارع دبي-العين من خلال جسر يتكوّن من 4 مسارات مرورية في كل اتجاه وبطاقة استيعابية تصل إلى 8 آلاف مركبة في الساعة في كل اتجاه، كما تضمن المشروع تنفيذ منحدرات للربط مع شارع دبي-العين.

ويشمل المشروع أيضاً، تطوير ورفع كفاءة الشارع القائم من خلال تحويل الثلاثة تقاطعات الأولى على شارع المنامة مع كل من شارع عدن وشارع صنعاء وشارع ند الحمر من دوارات إلى تقاطعات سطحية محكومة بإشارات ضوئية وزيادة عدد المسارات المرورية إلى 4 مسارات في كل اتجاه حتى تقاطع ند الحمر مع تعديل بعض المسارات المرورية لشارع عدن.

ويسهم هذا التطوير في زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق بحوالي 2000 مركبة في الساعة في كل اتجاه وتخفيض معدلات التأخير وزيادة انسيابية الحركة على التقاطعات على امتداده.

ويتوقع الانتهاء من هذه الأعمال خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث تم مؤخراً افتتاح تطوير تقاطع شارع المنامة مع شارع صنعاء وجاري العمل حالياً في بقية التقاطعات والطريق الرئيسي.