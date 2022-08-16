نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 10:00 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية جنوباً وشرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطباً ليلاً وصباح الأربعاء شمالاً خاصة على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:13 والمد الثاني عند الساعة 05:08 والجزر الأول عند الساعة 10:32 والجزر الثاني عند الساعة 23:05.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:07 والمد الثاني عند الساعة 02:25 والجزر الأول عند الساعة 20:01 الجزر الثاني عند الساعة 07:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 45 34 75 25 دبي 43 35 80 25 الشارقة 43 34 80 25 عجمان 42 34 80 25 أم القيوين 42 34 80 25 رأس الخيمة 43 33 80 25 الفجيرة 33 37 85 45 العين 34 44 60 25 ليوا 45 35 65 25 الرويس 43 33 85 25 السلع 42 33 75 35 دلما 39 34 80 35 طنب الكبرى 38 34 80 35 طنب الصغرى 38 34 80 35 أبو موسى 38 34 80 35.