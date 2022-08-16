نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يزور “مزرعة بستانِكَ” ويثمن جهود أبناء الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 10:00 مساءً - متابعة- بتول ضوا

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. مزرعة “بستانِكَ” في دبي..أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم. والتي أعلنت “طيران الإمارات” مؤخراً افتتاحها في دبي باستثمارات تصل إلى 150 مليون درهم،

وخلال زيارته المزرعة أكد سموه أن تبني التقنيات الزراعية المتقدمة وتوظيف أحدث وسائل التكنولوجيا الذكية في إطلاق المشاريع الزراعية. يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من احتياجاتنا الغذائية وتحقيق استدامة مواردنا. ومضاعفة الإنتاج ودعم التنويع الاقتصادي الشامل القائم على المعرفة.

كما وأشاد سمّوه بجهود أبناء الإمارات وشبابِها المبدعين في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الزراعي. وذلك من خلال ما يقدمون من أفكار ومشاريع تستفيد من أحدث التقنيات وأكثرها تقدماً. وتتبع أفضل الممارسات العالمية لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي والتوسّع في إنتاج الغذاء محلياً.

كما وأكد سموه أن تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الزراعية الحيوية يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة لدولة الإمارات.

وقال سموه: “افتتاح أكبر مزرعة مائية رأسية في العالم إنجاز مهم يعكس مدى وعي مؤسساتنا الوطنية بأهم الملفات التنموية. وإسهامها في تأكيد ريادة دولة الإمارات في مختلف المجالات المستقبلية

وقد اطلع سموه خلال الزيارة على التقنيات المتقدمة المُستخدمة في المزرعة التي تمثل مكوناً أساسياً لمجتمعات المستقبل الزراعية الذكية والمزايا التي توفرها لتلبية احتياجات الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية. ودعم الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة والابتكار، وتحقيق مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي بتطبيق أعلى معايير الاستدامة. لتكون بمثابة اللبنة الأولى للأمن الغذائي القائم على الابتكار.

وتعتمد مزرعة “بستانِكَ” على تقنيات متطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المُتقدمة، ويديرها فريق متكامل من المتخصصين ذوي الكفاءات العالية. من خبراء زراعيين ومهندسين وأخصائيين في علوم البستنة، وعلماء النبات.

وتعتمد المزرعة على دورة إنتاج مُستمرة تضمن إنتاجاً فائق النضارة والنظافة، ومن دون استخدام أي مُبيدات أو مواد كيماوية.

في حين تم تزويد المزرعة بنظام الدائرة المُغلقة للري، حيث يعاد تدوير المياه مما يخدم في توفير 250 مليون لتر من الماء سنوياً، بالمقارنة مع الزراعة الخارجية التقليدية التي تُنتج نفس كمية المحصول.