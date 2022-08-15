نشكركم على متابعتكم خبر شرطة رأس الخيمة تعلن عن العثور على المواطن المتغيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 09:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أوضحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أنه تم العثور على المواطن المتغيب (50) عاماً .

وبدورها تشكر شرطة رأس الخيمة كل من ساهم وشارك من أفراد المجتمع في التوصل إلى المتغيب.

وكانت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قد أعلنت اليوم الاثنين عن تغيب مواطن يبلغ من العمر (50 عاما) عن منزل ذويه.

وكشفت في حسابها على تويتر أن الرجل يعاني من اضطراب عقلي ، مشيرة إلى انه كان يرتدي دشداشة بيضاء اللون.