نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. الحبس والغرامة عقوبة العبث بالأدلة الرقمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 09:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

حذرت النيابة العامة في دولة الإمارات من عقوبة العبث بالأدلة الرقمية.

وبحسب “وام”، أشارت النيابة العامة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه طبقا للمادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة الأخرى.