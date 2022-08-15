نشكركم على متابعتكم خبر في هذا الموعد.. طيران الإمارات تستأنف تشغيل طائرتها A380 إلى بيرث على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 09:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أفادت طيران الإمارات أنها ستستأنف تشغيل طائرتها A380 إلى بيرث اعتباراً من 1 ديسمبر، وذلك في إطار خططها لإعادة خدماتها إلى أستراليا لمستويات ما قبل الجائحة.

وسوف يرفع استخدام الطائرة العملاقة، بدلاً من البوينج 777 العاملة حالياً بين دبي وبيرث، السعة المقعدية التي توفرها طيران الإمارات على هذا الخط إلى 500 مقعد لكل رحلة.

ويصادف هذا الإعلان احتفال طيران الإمارات بمرور 20 عاماً على إطلاق خدمتها إلى بيرث في ولاية أستراليا الغربية.

وسوف تغادر الرحلة “ئي كيه 420” مطار دبي الدولي في الساعة 2:45 صباحاً لتصل إلى بيرث في الساعة 5:20 مساء نفس اليوم، في حين ستغادر رحلة العودة “ئي كيه 421” بيرث في الساعة 10:20 ليلاً لتصل إلى دبي في الساعة 5:25 من صباح في اليوم التالي.