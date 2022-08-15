نشكركم على متابعتكم خبر تعرف إلى طقس الإمارت ليوم غدٍ الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 09:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم ومغبر أحياناً، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.

وذكر المركز – في نشرته اليومية – أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والثاني عند الساعة 04:21 والجزر الأول عند الساعة 10:03 والثاني عند الساعة 22:12 .

ونوه المركز إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:38 والثاني عند الساعة 01:27 والجزر الأول عند الساعة 19:13 والثاني عند الساعة 06:56 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 45 34 70 25 دبي 44 35 70 25 الشارقة 44 34 65 25 عجمان 43 34 65 20 أم القيوين 43 34 80 30 رأس الخيمة 43 33 75 25 الفجيرة 38 33 80 40 العين 45 34 75 25 ليوا 45 35 65 20 الرويس 43 33 80 35 السلع 43 33 80 30 دلما 39 34 80 40 طنب الكبرى 39 34 80 40 طنب الصغرى 39 34 80 40 أبو موسى 39 34 85 40