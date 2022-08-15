نشكركم على متابعتكم خبر الكشف عن قيمة رسوم مركبات “أبوظبي إكسبرس” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 09:56 مساءً - كشف مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن قيمة رسوم مركبات خدمة “أبوظبي إكسبرس” بقيمة 12 درهماً للشخص الواحد خلال الرحلة الواحدة “ذهاباً أو إياباً”، وذلك في مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي، وتقدم المركبات خدماتها من دون توقف لتمكين مستخدمي الحافلات من الوصول إلى وجهاتهم بسرعة وراحة وأمان.

وشدد مركز النقل المتكامل، على أن خدمة “أبوظبي إكسبرس” تسهم في القضاء على ظاهرة النقل العشوائي وتهريب الركاب والنقل غير المنظم، كما تدعم مساعي المركز لتوفير خدمات نقل مستدامة تتناسب مع مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في مختلف قطاعاتها وخدماتها.

وأوضح المركز أن خدمات “أبوظبي إكسبرس”، تشمل الخدمة رقم “E-01” التي تنطلق من مدينة إيكاد في منطقة مصفح إلى مدينة أبوظبي – محطة الحافلات الرئيسية، والخدمة رقم “E-02” التي تعمل من محطة مصفح إلى مدينة أبوظبي – محطة الحافلات الرئيسية.

كما لفتت أن الخدمات تشمل أيضاً الخدمة رقم “E-03” التي تعمل من محطة حافلات الشعبية في مصفح إلى مدينة أبوظبي – محطة الحافلات الرئيسية، والخدمة رقم “E-04” التي تنطلق من سفير مول في مدينة خليفة إلى مدينة أبوظبي – محطة الحافلات الرئيسية.

وفي وقت سابق، وسع المركز نطاق عمل الخدمة في مناطق جديدة بالإمارة عبر تنفيذ المرحلة الثانية منها لتلبية الطلب المتزايد على الخدمة من الجمهور حيث باتت تتوفر بين أبوظبي ومحطة مركبات الأجرة في بني ياس، ومن المفرق العمالية إلى مدينة أبوظبي مع إضافة مسارات جديدة تعمل بين مدينة أبوظبي وكل من مدينة المرفأ وزايد في الظفرة.

تفعيل موقف مستشفى لايف لاين في أبوظبي

كما قام مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بتفعيل موقف مستشفى “لايف لاين” في مدينة أبوظبي لينضم إلى شبكة خدمات “أبوظبي إكسبرس”، وذلك بهدف توفير الخدمات لمختلف المواطنين في إمارة أبو ظبي.

وأوضح المركز، أن ساعات عمل الخدمة، في المناطق المحددة تبدأ من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً خلال أيام الأسبوع، وتعمل الخدمة بتواتر زمني يعتمد على حجم الطلب على خدمة النقل السريع بهدف تلبية احتياجات جميع الركاب الساعين للاستفادة من الخدمة، بكفاءة وسرعة.