شرطة أبوظبي تكثف ضبط مخالفي اشتراطات استخدام الدراجات الكهربائية

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 09:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

كثفت شرطة أبوظبي حملاتها المرورية لضبط مخالفي اشتراطات استخدام الدراجات الكهربائية “السكوتر”.

وانتهت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل والشركاء الاستراتيجيين. من حملتها التوعوية، والتي استمرت لأكثر من شهرين في أبوظبي والعين والظفرة والمناطق الخارجية.

وركزت الحملة على توعية مستخدمي الدراجات بكافة أنواعها، بالاشتراطات الضرورية لتعزيز سلامتهم، وفق “البيان”.

وحددت اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في الإمارة، مواصفات الدراجات الهوائية. بأنها التي يمكن استخدامها على أنها ذات عجلتين أو أكثر، وغير مزودة بمحرك آلي، وتسير بقوة دفع راكبها. فيما السكوتر الكهربائي، هي مركبة ذات عجلتين أو أكثر، ومزودة بمحرك كهربائي وتسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع راكبها، وتقاد بطريقة الوقوف ولا يوجد بها مقعد.

وحث على ضرورة تخفيف سرعة قيادة الدراجة في المناطق المزدحمة وقيادتها في المسارات المسموح بها. بحسب اللوحات الإرشادية والمسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية والكهربائية والطرق الداخلية والفرعية والالتزام بمتطلبات إجراءات الأمن والسلامة.

وكانت شرطة أبوظبي نشرت عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي أهم 7 خطوات لتعزيز سلامة مستخدمي الدراجات الكهربائية. والمتمثلة في ارتداء خوذة واقية للرأس وسترة عاكسة للضوء، واستخدام المسارات المخصصة للدراجات الهوائية مع القيادة في نفس الاتجاه. والالتزام بحدود السرعة المحددة 20 كلم/ الساعة، وتفادي حمل أي راكب مع مستخدم الدراجة، وتجنب حمل أي أوزان ثقيلة حتى لا تفقده التوازن. وعدم استخدام السماعات الثنائية أو الهاتف كونها تشتت التركيز، والحرص على احترام إشارات وقواعد المرور.