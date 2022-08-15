نشكركم على متابعتكم خبر “مطارات دبي” تحول 10 رحلات قادمة إلى مطارات أخرى محيطة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 11:49 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

أعلنت “مطارات دبي” تأثُّر مطار دبي الدولي بالأجواء المغبرة. وتحويل 10 رحلات قادمة إلى مطارات أخرى محيطة.

وقال متحدث باسم مطارات دبي:

” أكدت مطارات دبي تأثُّر حركة الطيران الجوي في مطار دبي الدولي. بسبب سوء الأحوال الجوية المغبرة ظهر اليوم. مما أدى إلى تحويل 10 رحلات قادمة وتوجيهها إلى مطار دبي ورلد سنترال والمطارات الأخرى المحيطة” .

وأضاف: “تعمل مطارات دبي بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين. للحد من التداعيات واستعادة حركة الطيران الجوية بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن “.

وشهدت مناطق متفرقة من دولة الإمارات، الأحد، تشكل الغبار الكثيف والأتربة المثارة والمحملة. التي أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر.

وبدأ تشكل غبار وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر. على مطارات العين والبطين وأبوظبي ودبي والشارقة وعلى مناطق متفرقة من الدولة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس، الاثنين، غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً. مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية. تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.