نشكركم على متابعتكم خبر الوطني للأرصاد يحذر من انعدام الرؤية الأفقية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

حذر المركز الوطني للأرصاد من انعدام الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر أحياناً، بسبب الغبار والتربة المثارة والمحملة على بعض مناطق الدولة.

وطالب المركز بأخذ الحيطة والحذر، بسبب الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر. على مطار البطين ومطار آل مكتوم والعجبان في أبوظبي، وسويحان في العين، ومدينة زايد في الظفرة.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على جاهزية واستعداد جميع الجهات المعنية بقيادة وزارة الداخلية. ومشاركة كل من المركز الوطني للأرصاد والقيادات الشرطية المحلية. للتعامل مع المنخفض الجوي الذي من المتوقع أن تتأثر به الدولة نهاية الأسبوع الجاري.

وجددت وزارة الداخلية تأكيدها على أن سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات أولوية قصوى. وأنها على أتم الاستعداد بجميع قطاعاتها وإداراتها وفرقها الميدانية، للتعامل مع أي حالة طارئة وفق الخطط الموضوعة بما يضمن أمن وسلامة الجميع.

ودعت الجمهور الكريم إلى توخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية.