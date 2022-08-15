نشكركم على متابعتكم خبر طرق دبي تكشف عدد مستخدمي النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت هيئة الطرق والمواصلات، أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي، في النصف الأول من عام 2022. بلغ حوالي 304.6 ملايين راكب، مقارنة بنحو 202 مليون راكب في النصف الأول من عام 2021.

وبلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في النصف الأول من العام الجاري. قرابة 1.68 مليون راكب، مقارنة بنحو 1.1 مليون راكب في الفترة نفسها من عام 2021.

وتشمل وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري “العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي”.

كما تشمل مركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب إضافة إلى مركبات الأجرة “تاكسي دبي وشركات الامتياز”.