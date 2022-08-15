نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يدشن المبنى الجديد للعيادات الخارجية في مستشفى دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

دشن سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم” ولي عهد دبي، المبنى الجديد للعيادات الخارجية في مستشفى دبي.

ويضم المبنى 128 عيادة تخصصية، حيث تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والتقنيات والحلول الذكية بتكلفة 177 مليون درهم. ويرفع المبنى الجديد الطاقة الاستيعابية من المرضى بنسبة 200%.

وقال سموه على حسابه في تويتر: “دشنا المبنى الجديد للعيادات الخارجية بمستشفى دبي والذي يضم 128 عيادة تخصصية … تم تجهيز المبنى بأحدث الأجهزة والتقنيات والحلول الذكية بتكلفة 177 مليون درهم، ويرفع المبنى الجديد الطاقة الاستيعابية من المرضى بنسبة 200%”.

وأضاف: “يحظى القطاع الصحي بأولوية كبرى في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتواصل دبي الاستثمار في تطوير قدرات هذا القطاع ومنظومة الرعاية الطبية لتوفير أفضل الإمكانيات لضمان صحة وسلامة مجتمعنا”.