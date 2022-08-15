نشكركم على متابعتكم خبر قضاء أبوظبي “تُخرج” شركة من خطر إشهار إفلاسها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 10:52 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي، من إخراج شركة من خطر إشهار إفلاسها. بعد نجاح عملية إعادة الهيكلة التي خضعت لها أمام دائرة الإفلاس بمحكمة أبوظبي التجارية. وفق الإجراءات القانونية الفاعلة التي يوفرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس وتعديلاته. بهدف معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وحماية أموال الدائنين. بما يعزز حماية النشاط الاقتصادي والمناخ الاستثماري للدولة.