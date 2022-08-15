نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يوجه بصرف مساعدات مالية إضافية لأكثر من 1100 من القُصّر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن صرف مبالغ إضافية لنحو 1101 من القصّر المسجلين لدى الهيئة، من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. بهدف توفير سبل الدعم اللازمة قبل بداية العام الدراسي الجديد لتيسير استكمال احتياجاتهم.

ويتم صرف المساعدة، التي جاءت بتوجيهات سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي. لتغطية كافة المستحقين من الفئة المستهدفة مع نهاية شهر أغسطس 2022.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. قامت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين برئاسة سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”. باعتماد مجموعة كبيرة من القرارات الداعمة للمواطنين في إمارة دبي على شتى الأصعدة، خلال الفترة الماضية.

وتضمنت قرارات اللجنة تخصيص الأراضي السكنية، ورفع مبلغ المنافع المالية المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً مـن مواطني الإمارة بزيادة 58% عن العام 2021. لتصل إلى حوالي 438 مليون درهم توزع على المنتفعين المسجلين لدى هيئة تنمية المجتمع والحالات الجديدة.

كما اعتمدت اللجنة مؤخراً ضمن الحزمة الأولى من برامجها ومبادراتها، منفعةً مالية جديدة بقيمة 44 مليون درهم تصرف لأصحاب الهمم من مواطني إمارة دبي. وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب الهمم.