نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس باكستان بذكرى الاستقلال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 10:52 صباحاً - متابعة- بتول ضوا هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فخامة الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى دولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.