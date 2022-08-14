نشكركم على متابعتكم خبر خطوات تحويل بلاغ جنائي أو شكوى للنيابة العامة في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 أغسطس 2022 10:52 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

للتسهيل على المتعاملين في إنجاز معاملاتهم من مكان وجودهم، تقدم النيابة العامة في دبي عدداً من الخدمات الذكية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها في الهواتف المتحركة فضلا عن قنوات الخدمة التقليدية.

وتشمل هذه الخدمات تحويل (بلاغ جنائي أو شكوى) للنيابة العامة، والذي يقدم بالمجان وينفذ في خلال 5 أيام عمل، حيث يقوم مقدم الطلب بذكر تفاصيل ونوع الطلب وكتابة بيانات البلاغ أو الشكوى مع بيان الأسباب إن وجدت، إبراز البطاقة الشخصية عند الحضور والوكالة بالنسبة للوكيل أو إرفاق تلك المستندات في حال التقديم الإلكتروني.

هذا ووفرت النيابة العامة بدبي خدمة التقديم على خدمة تحويل بلاغ جنائي أو شكوى للنيابة، من خلال الحضور الشخصي لمكاتب العناية بالمتعاملين في عدد من المواقع التي شملت المبنى الرئيسي للنيابة العامة بدبي ونيابة الجنسية والإقامة ونيابة السير والمرور ومركز الخدمة المشترك بمركز المرقبات فضلاً عن الموقع الإلكتروني للنيابة العامة وشاشات الخدمة الذاتية والأجهزة الذكية.