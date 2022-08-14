نشكركم على متابعتكم خبر هيئة أبوظبي الرقمية تطلق حملة لتجنّب الخداع عبر “الإنترنت” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 أغسطس 2022 10:52 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

أطلقت هيئة أبوظبي الرقمية، التابعة لدائرة الإسناد الحكومي – أبوظبي. بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، حملة لرفع الوعي حول مخاطر الأمن السيبراني. وكيف يمكن لمستخدمي الانترنت الوقاية من هذه المخاطر، وحماية المجتمع من الوقوع فريسة للاحتيال الإلكتروني. وحثت السكان على اتباع الممارسات الآمنة أثناء تصفح الإنترنت.

وبحسب تغريدة للمكتب أبوظبي الإعلامي على “تويتر” فإن الحملة الجديدة. تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر الأمن السيبراني. وإطلاع مستخدمي الإنترنت على كيفية تجنب الوقوع فريسة للمحتالين.

وأرفق المكتب تغريدته بمقطع فيديو تضمن أربع نصائح أساسية يجب على الجميع اتباعها:

“لا تتعامل مع المتصلين المجهولين أو المكالمات المجهولة.

تجنب زيارة المواقع المشبوهة.

لا تستخدم كلمة المرور نفسها مراراً.

لا تشارك معلوماتك الشخصية عبر الإنترنت، مثل التفاصيل المصرفية” .

وأكدت الحملة أن الأمن السيبراني مسؤولية الجميع فكن حذراً وابق آمناً.