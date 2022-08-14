نشكركم على متابعتكم خبر سفارة الإمارات في باريس تحذر مواطني الدولة من حرائق الغابات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 أغسطس 2022 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أهابت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في باريس، بمواطني الدولة إلى توخي الحيطة والحذر، بسبب اندلاع حرائق في غابات بمنطقة لانديراس بالقرب من بوردو الفرنسية.

وطالبت السفارة، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، السبت، بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفرنسية، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444، والتسجيل في خدمة «تواجدي».