نشكركم على متابعتكم خبر إطلاق الخدمة الاستباقية للدعم السكني للمتزوجين الجدد من المواطنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 أغسطس 2022 10:52 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أطلقت وزارة العدل ممثلة بمحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان بالفجيرة، الخدمة الاستباقية للدعم السكني للمتزوجين الجدد من المواطنين، لتسهيل رحلة المتعاملين من بعد الانتهاء من عقد الزواج.

حيث تصل رسالة نصية حول تقديم المساعدة الإسكانية بحيث يتضمن البريد الإلكتروني المرسل للمتعامل والمرفق به صورة من عقد الزواج ورابط تقديم الدعم السكني والخاص ببرنامج الشيخ زايد للإسكان لتوفير الخدمة لهم قبل طلبها.

وتعد هذه الخدمة الأولى على مستوى المحاكم الاتحادية في الدولة.