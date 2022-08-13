نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 13 أغسطس 2022 09:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:39 المد الثاني عند الساعة 02:45 والجزر الأول عند الساعة 08:59 والجزر الثاني عند الساعة 20:32.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:32 المد الثاني عند الساعة 23:38 والجزر الأول عند الساعة 17:45 الجزر الثاني عند الساعة 05:40د

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 45 32 40 15 دبي 43 33 55 10 الشارقة 44 32 60 10 عجمان 41 32 70 15 أم القيوين 41 33 65 15 رأس الخيمة 45 34 45 10 الفجيرة 37 31 85 30 العين 45 35 40 10 ليوا 46 36 40 10 الرويس 42 34 65 20 السلع 42 35 70 20 دلما 39 34 85 30 طنب الكبرى 37 32 85 30 طنب الصغرى 37 32 85 30 أبو موسى 37 32 85 30.