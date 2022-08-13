نشكركم على متابعتكم خبر مكاسب الأسهم تصل إلى 72 مليار درهم في أسبوع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 13 أغسطس 2022 09:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حققت أسواق الأسهم المحلية نحو 72 مليار درهم في نهاية تداولات الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.63 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى 2.703 تريليون درهم بنهاية التعاملات أمس. موزعة بواقع 2.136 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي المالي و566.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 9.13 مليارات درهم خلال الأسبوع موزعة بواقع 7.58 مليارات درهم في سوق أبوظبي و1.55 مليار درهم في سوق دبي. وجرى التداول على نحو 2.083 مليار سهم عبر تنفيذ نحو 81.6 ألف صفقة.

وضخ المستثمرون الأجانب غير العرب نحو 392.3 مليون درهم كمحصلة شراء في السوقين خلال الأسبوع منها 264.36 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي. و127.9 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي، بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات في السوقين بقيمة 1.748 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.35 مليار درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي “فادكس 15” خلال الأسبوع 3.6% أو 357.6 نقطة ليغلق عند 10286.76 نقطة. بعد أن وصل خلال جلسة أمس إلى مستوى 10356.38 نقطة بالغاً أعلى مستوى في تاريخه.

وعزز صعود سوق أبوظبي المكاسب القوية لمؤشر قطاع المواد الأساسية 3.34%، ومؤشر قطاع الطاقة 6.32%. والمؤشر المالي بنسبة 4.98% والمؤشر العقاري 1.82% ومؤشر قطاع الخدمات 1.59%.

وقفز سهم “أدنوك للتوزيع” بنسبة 12.96% بعد إعلان الشركة مطلع الأسبوع تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 1.56 مليار درهم خلال النصف الأول. كما زاد سهم “العالمية القابضة” 6.19% وتصدر النشاط بسيولة جاوزت 1.88 مليار درهم.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الأسبوع 2.35% توازي 77.9 نقطة ليغلق عند 3395.01 نقطة، وفق “وام”.