نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد “أدعو شبابنا إلى مزيد من الجهد وننتظر منهم الكثير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 11:55 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، اليوم الجمعة بشباب الإمارات.

حيث كتب سموه، على حسابه الرسمي على موقع تويتر، بمناسبة اليوم العالمي للشباب:

“شباب الإمارات أثبتوا جدارتهم في كل المجالات وأصبحوا مصدر إلهام لغيرهم.. تمكينهم أولوية قصوى ودورهم أساسي في إنجاز طموحاتنا التنموية.. وفي اليوم الدولي للشباب أدعو شبابنا إلى مزيد من الجهد والعطاء لأننا ننتظر منهم الكثير ونعوّل عليهم في السباق نحو المستقبل.

https://mobile.twitter.com/wamnews/status/1558046395877277702?t=rlJSjr3agITMYGEmqoIMQQ&s=09