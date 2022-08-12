نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 11:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً حاراً وصحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 15:06 والمد الثاني عند الساعة 01:56 والجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 19:43 ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:56 والمد الثاني عند الساعة 22:41 والجزر الأول عند الساعة 17:01 والجزر الثاني عند الساعة 05:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 44 33 75 30 دبي 45 35 70 25 الشارقة 44 33 65 25 عجمان 44 30 75 30 أم القيوين 46 32 80 30 رأس الخيمة 47 31 75 25 الفجيرة 32 44 85 40 العين 47 34 60 15 ليوا 46 30 90 30 الرويس 42 32 80 30 السلع 41 33 85 30 دلما 41 33 80 35 طنب الكبرى 40 33 85 40 طنب الصغرى 40 33 85 40 أبو موسى 40 33 85 40.