نشكركم على متابعتكم خبر “صحة أبوظبي” تكشف حقيقة العلاج الثوري لمرضى سرطان الثدي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 11:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أفادت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، أن الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية مؤخراً حول اكتشاف علاج ثوري جديد لمرضى سرطان الثدي، هو في الواقع عقار “انهيرتو” الذي طورته شركة استرازينيكا ويتم استخدامه في عدد من بلدان العالم منذ العام 2019 لعلاج حالات سرطان الثدي إيجابي البروتين HER2، إلا أنه حصل مؤخراً على موافقة جديده من إدارة الدواء والغذاء الأمريكية لاستخدامه في حالات معينة لسرطان الثدي بتراكيز منخفضة لبروتين HER2، حيث اثبت العقار فعاليته في الحد من انتشار الورم و واستطاع أن يوقف تقدم السرطان لحوالي 10 أشهر.

وأوضحت دائرة الصحة، أنه بالرغم من النتائج الواعدة للعقار إلا أنه لا يُعد علاجاً لجميع حالات مرضى سرطان الثدي وإنما يسهم في تعزيز فرص الاستجابة للعلاج لدى المرضى حيث يحد من انتشار المرض وتزايد خطورته.

ولفتت أن العلاج متوفر في بعض من المنشآت الصحية المتخصصة في الدولة ويتم تأمينه حسب طلب الطبيب المعالج لحالات معينة من المرضى.