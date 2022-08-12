نشكركم على متابعتكم خبر “دو” تقدم عروضاً حصرية لحاملي بطاقة “بركتنا” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 01:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشفت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن عروض حصرية متميزة لحاملي بطاقة “بركتنا” من كبار المواطنين، والذين يمكنهم الاستفادة من خصم بنسبة 50٪ على باقة الهاتف المتحرك القياسية للمؤسسات.

وتوفر دو في هذا العرض الجديد لكبار المواطنين من حاملي بطاقة “بركتنا”، والتي تقدمها مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي لكبار المواطنين والمقيمين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق، أيضاً، مجموعة متنوعة من الميزات ذات القيمة المضافة والمصممة لتحسين أنماط حياة هذه الفئة المهمة في المجتمع الإماراتي.

وتقدّم باقة الهاتف المتحرك للمؤسسات من “دو” مجموعة من المزايا المتكاملة، بما في ذلك دقائق محلية غير محدودة للاستخدام داخل دولة الإمارات، ودقائق دولية غير محدودة من الإمارات إلى مجموعة من الوجهات التي يغطيها العرض الجديد.

وفي هذا الصدد، قال جاسم العوضي، مدير إدارة تنفيذي بقطاع الخدمات الحكومية وحسابات العملاء الرئيسيين في دو: “تشكل حلول وخدمات الاتصال ضرورة أساسية بالنسبة لفئة كبار المواطنين في المجتمع الإماراتي لتمكينهم من التواصل على نحو سلس مع أحبائهم وذويهم وإدارة شؤونهم اليومية والمهنية ومواكبة أحدث التطورات في العالم الرقمي. ويسعدنا تقديم هذا العرض الحصري لحاملي بطاقة بركتنا، تماشياً مع التزامنا بتمكين مختلف فئات المجتمع الإماراتي ولا سيّما فئة كبار المواطنين من الحصول على خدمات اتصال موثوقة تنفيذاً لرؤية حكومة الإمارات بتوفير متطلبات العيش الكريم لكبار المواطنين والمتقاعدين”.