نشكركم على متابعتكم خبر مجموعة مراكز التسوق في دبي تطلق حملة “خصومات بسعر المصنع” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 01:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

تحت رعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، عن إطلاق النسخة الأولى من حملة “خصومات بسعر المصنع” خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتمتد هذه الحملة لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 12 إلى 14 أغسطس 2033، حيث يمكن للمتسوقين خلال هذه الفترة الاستفادة من خصومات كبرى تصل إلى 80% في أكثر من 280 علامة تجارية فاخرة في جميع المراكز التجارية المشاركة.

بالإضافة إلى الخصومات الكبرى، سيحصل المتسوقون أيضاً على فرصة للدخول في السحب الرقمي لحملة (خصومات بسعر المصنع) حيث سيحصل 25 رابحاً على جوائز نقدية تصل إلى 50.000 درهم، عند التسوق بقيمة 100 درهم أو أكثر سيشارك العملاء في السحب لربح 1000 درهم. وسيحصل فائز واحد على الجائزة الكبرى 25.000 درهم.

وتتضمن قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 8 مراكز تسوق: مركز الغرير، أرابيان سنتر، البرشاء مول، الورقاء سيتي مول، باي أفينيو مول، دبي آوتليت مول، اتحاد مول، تايمز سكوير سنتر.