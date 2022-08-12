نشكركم على متابعتكم خبر الدولة تعزي حكومة وشعب بوركينا فاسو بضحايا الهجوم الإرهابي في ياتينغا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ياتينغا، شمال جمهورية بوركينا فاسو، وأدى إلى مقتل العديد من عناصر قوات الأمن والمدنيين، فضلاً عن إصابة العشرات.

وبحسب “وام”، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.