نشكركم على متابعتكم خبر فيديو.. محمد بن راشد: شباب الإمارات وقود نهضتنا وحماة دارنا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 01:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، بشباب الإمارات.

حيث سموه، على حسابه الرسمي على موقع تويتر، بمناسبة اليوم العالمي للشباب “شباب الإمارات وقود نهضتنا.. شباب الإمارات ضمان مستقبلنا.. شباب الإمارات حماة دارنا.. من يراهن على غيرهم خاسر.. ومن يحتزم بهم هو الرابح”.

هذا وأرفق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المنشور بمقطع فيديو.