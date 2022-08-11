نشكركم على متابعتكم خبر هكذا سيكون طقس الإمارات ليوم غدٍ الخميس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 أغسطس 2022 06:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا و صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر رطبا ليلاً وصباح الجمعة على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س .. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:56 والمد الثاني عند الساعة 00:15 والجزر الأول عند الساعة 17:59 الجزر الثاني عند الساعة 07:46.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 09:37 و المد الثاني عند الساعة 20:44 والجزر الأول عند الساعة 15:26 و الجزر الثاني عند الساعة 03:29.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى و الصغرى المتوقعة بالدولة غدا:.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 46 33 85 20 دبي 45 35 80 20 الشارقة 45 31 85 25 عجمان 44 31 85 25 أم القيوين 43 32 80 40 رأس الخيمة 43 32 75 30 الفجيرة 37 30 90 55 العين 48 32 60 20 ليوا 48 35 50 15 الرويس 45 34 85 25 السلع 44 35 85 45 دلما 43 34 85 45 طنب الكبرى 37 33 85 40 طنب الصغرى 37 33 90 40 أبو موسى 37 33 90 60 .