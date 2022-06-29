نشكركم على متابعتكم خبر الريسي يُشيد بدور الإمارات في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:55 مساءً - متابعة – نغم حسن أشاد رئيس منظمة الإنتربول، سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث على المستوى الإقليمي والعالمي. وبحسب “وام”، التقى الريسي، وفد شرطة أبوظبي لاجتماع المجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث والمؤتمر الدولي المصاحب والذي عقد في المقر الرئيسي للإنتربول بمدينة ليون الفرنسية. وحضر اللقاء من شرطة أبوظبي .. المقدم الدكتور خميس سعيد المزروعي استشاري طب الشرعي، والرائد عادل محمد آل علي مدير مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث، والرائد محمد معتوق آل علي مدير فرع الاتصال بمكتب شؤون الضحايا، النقيب تميم عوض التميمي طبيب عظام جنائي.