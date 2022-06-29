نشكركم على متابعتكم خبر دائرة البلديات والنقل تشارك بالمنتدى الحضري العالمي في بولندا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:55 مساءً - متابعة – علي معلا

يشارك وفد من دائرة البلديات والنقل في النسخة الحادية عشرة من المنتدى الحضري العالمي /WUF/ الذي تستضيفه مدينة كاتوفيتسه البولندية تحت عنوان: “تغيير مدننا من أجل مستقبل عمراني أفضل” الذي يهدف إلى تحديد التحديات التي تواجهها المجتمعات لتحقيق النمو الحضري المستدام، وتسريع عمليات الحد من ظاهرة التغير المناخي.

وتشارك دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، في النسخة الحادية عشرة من المنتدى، لتنقل خبرات إمارة أبوظبي في كيفية تنفيذ الحكومات تنفيذ لاستحقاقاتها وتعهداتها في تحقيق النمو الحضري المستدام والأخذ بكافة الاعتبارات البيئية والثقافية للمجتمعات.

وتحتفي الدائرة خلال أعمال المنتدى بإنجازات أبوظبي التي حققتها بعد اختتام النسخة السابقة التي استضافتها الإمارة تحت عنوان: “مدن الفرص: ربط الثقافة والابتكار”، والتي انتهت بإطلاق العديد من المبادرات بما فيها “إعلان أبوظبي” الذي تضمن 14 بنداً يؤكد على دور الثقافة والمرأة في التنمية المستدامة، وحلولاً مالية واقتصادية تساهم في الحد من التغير المناخي والحفاظ على البيئة، إلى جانب تحديد التزامات الحكومات، والمنظمات الدولية، والإقليمية، والمحلية، بالإضافة إلى كيفية العمل المشترك من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، من الذين ساهموا في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم في عام 2015 في مدينة نيويورك.

وتناقش دائرة البلديات والنقل في منتدى بولندا مستقبل المدن، والتحديات والفرص، والطرق التي يمكن أن تكون بها المدن أكثر استعدادًا لمواجهة الأوبئة في المستقبل، وستعرض الدائرة أهم إنجازاتها وستبادل أفضل الممارسات، بالإضافة إلى تقديم آرائها، وتجربتها، ودراساتها حول موضوع المنتدى الحضري العالمي القادم.

وأكّد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، أن النسخة العاشرة لمنتدى الحضري العالمي، التي استضافتها العاصمة أبوظبي، شكلت منصة عالمية هامة جمعت العديد من الحكومات والدول والمنظمات لتأكيد التزامهم بتعزيز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي طرحتها الأمم المتحدة تحت عنوان “عقد من العمل: عشر سنوات لتحويل عالمنا”، وتمكنا خلال النسخة السابقة من اطلاق العديد من المبادرات على المستوى العالمي، وإيجاد حلول واعدة لبعض أكثر تحديات العالم إلحاحًا.

وأضاف معاليه ان مشاركة أبوظبي هذا العام في مدينة كاتوفيتسه البولندية ستدعم أهداف التنمية العمرانية العالمية، وزيادة قدراتنا من خلال العمل ومشاركة الخبرات مع جميع الدول والمنظمات المشاركة بما يدعم رؤية قيادتنا الرشيدة في تحقيق الأفضل للشعوب والحفاظ على محيطنا البيئي والثقافي خلال تحقيق النمو المستدام لإمارة أبوظبي.

و من جانبه قال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: بصفتنا المدينة المستضيفة السابقة، يشرفنا أن نواصل حوار التغيير بين قادة الفكر العالميين والتعلم المبتكر، والأفكار التي تركز على المستقبل وتوجيه مدننا إلى مستقبل حضري أفضل.. و يتيح لنا المنتدى العمل على تحسين تخطيطنا الحضري المستقبلي لتعزيز تجربة زيارة وجهة عالمية رائدة٫ بالإضافة إلى وضع خطط التي تراعي أصولنا الثقافية، وتراثنا، وسكاننا وآلاف الزوار الذين يزورون مدينتنا كل عام.