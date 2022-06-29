نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تبحث مع ألمانيا تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد سعادة المهندس “شريف العلماء”، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول. عمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

وأشاد سعادته بتطور تلك العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة قطاع الطاقة، ولا سيما النظيفة منها. والتي توجت خلال عام 2017 بإطلاق شراكة الطاقة الإماراتية الألمانية لتعزيز الحوار وتوفير إطار للتعاون في انتقال الطاقة بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال ترؤس سعادته بحضور “عبدالله الهاملي” رئيس الشؤون السياسية في سفارة الدولة بألمانيا. وفداً إماراتياً يقوم بزيارة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، تستمر 4 أيام. يلتقي خلالها عدداً من مسؤولي قطاع الطاقة في ألمانيا، ومسؤولي كبريات الشركات العالمية في مجال الطاقة النظيفة.

والتقى سعادة المهندس “شريف العلماء” ومعالي الدكتور “باتريك غرايتشن”، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا.

وجرى بحث خطوات التعاون المقبلة، ووضع أطر جديدة للمضي قدماً في توسيع التعاون في مجال الهيدروجين. وسبل تطوير استراتيجياتهما لاستخدام الهيدروجين والتقدم المُحرز في هذا الشأن.

ونقلت “وام” عن “العلماء” قوله: “الشراكة الإماراتية الألمانية ساهمت في تسريع مستهدفات التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. ودعمت مساعي الجانبين في صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيق اتفاق باريس للتغير المناخي الذي تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي صادقت عليه. وفتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين في تنويع مزيج الطاقة، والاعتماد على النظيفة منها. وبناء المزيد من الشراكات وتعزيز التعاون للاستفادة من الفرص المرتبطة بالريادة العالمية لدولتي الإمارات وألمانيا”.

وزار سعادته ووكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول والوفد المرافق له، شركة “50Hertz Transmission”. التي تشرف على تشغيل شبكة نقل الكهرباء في شمالي وشرقي ألمانيا، وهي الشركة المسؤولة عن تأمين إمدادات الكهرباء لحوالي 18 مليون شخص،

كما التقى وفد الدولة عدداً من أعضاء البرلمان الألماني، برئاسة “ليزا بادوم”، عضو لجنة العمل المناخي والطاقة وعضو في حزب الخضر الألماني.

يجدر بالذكر أن دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية أطلقتا عام 2017، شراكة الطاقة الإماراتية الألمانية لتعزيز الحوار وتوفير إطار للتعاون في انتقال الطاقة. وجرى خلال الفترة الماضية عقد مجموعة من الاجتماعات لتحقيق فوائد ملموسة في قطاع الطاقة النظيفة. وخلق فرص فريدة لتسريع التعاون المشترك، ومناقشة كيفية مواجهة التحديات لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين بين الإمارات وألمانيا.