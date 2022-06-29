مختبر دبي المركزي يطور فحص الكشف عن الأحجار الكريمة

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:55 مساءً - متابعة – علي معلا

طور مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي فحص الكشف عن الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وحجر الكهرمان المعالج بالبلاستيك.

كما طور المختصون في المختبر فحوصات مختلفة باستخدام تقنية الليزر تمكن المحللين من كشف حبات الكهرمان المعالج وتمييزه عن غير المعالج بهدف تعريف المستهلكين بجودة ما يقتنون من هذا النوع من الأحجار الكريمة ومعرفة أنواع المعالجة التي طرأت على الكهرمان من حرارة أو معالجة تجاويفها بالبلاستيك.

ويقدم مختبر دبي المركزي إسهامات عديدة في تطوير الفحوصات وذلك تلبية احتياجات المتعاملين في مجالات مختلفة مثل فحص المواد الاستهلاكية والسلع والأغذية وفحص كفاءة الأجهزة الكهربائية وسلامتها إضافة إلى فحص مواد البناء.

وأكدت بلدية دبي على أهمية الأبحاث والدراسات التي يجريها المختبر في تطوير الفحوصات وزيادة كفاءتها من خلال ابتكار طرق فحص متطورة وحديثة تعزيزا لقيم البلدية بدعم ثقافة استدامة الابتكار في مواكبة المتغيرات وتحقيق صدارة مدن المستقبل.

يذكر أن المعهد الأمريكي للأحجار الكريمة نشر بحثا لمختبر دبي المركزي متمثلا بمختبر فحص الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة في إطار الكشف عن الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وحجر الكهرمان المعالج بالبلاستيك.