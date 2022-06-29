نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس سيشل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:55 مساءً - متابعة – دوت الخليج

بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة “وافل رامكالاوان” رئيس جمهورية سيشل، بمناسبة اليوم الوطني بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس “وافل رامكالاوان”.