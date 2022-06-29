نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. تسجيل 1,769 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:55 مساءً - متابعة – نغم حسن أجرت وزارة الصحة الإماراتية 192,567 فحصاً جديداً في الدولة، مما أسفر عن كشف 1,769 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 944022 حالة. وتم رصد حالتي وفاة في الدولة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2315 وفاة. وكشفت الوزارة عن شفاء 1,674 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا لتسجل حالات الشفاء 924192 حالة.