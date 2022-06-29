نشكركم على متابعتكم خبر خلال الصيف.. الاتحاد للطيران تستعد لاستقبال أكثر من 2.7 مليون ضيف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تستعد شركة “الاتحاد للطيران” ومطار أبوظبي الدولي، لاستقبال 2.7 مليون مسافر، خلال أشهر الصيف المقبلة.

وستنقل “الاتحاد للطيران” أكثر من 1.4 مليون مسافر عبر شبكة وجهاتها، من ضمنهم 330 ألف مسافر محلي. مع تشغيل أكثر من 1100 رحلة أسبوعياً على امتداد الشبكة.

وقال “محمد عبدالله البلوكي”، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية: “مع تعافي سوق السفر من تداعيات جائحة كوفيد-19. شهدت الاتحاد ارتفاعاً ملحوظاً في الحجوزات خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

وأضاف، وفق صحيفة “البيان”، أنه “مع اقتراب موعد إجازة الصيف ولاستقبال هذا العدد المتزايد من المسافرين. عززت الاتحاد للطيران عملياتها التشغيلية محلياً وعلى امتداد شبكة وجهتها للتأكد. من حصول ضيوفها على تجربة سفر سلسة سواء في المطار أو على متن الرحلة”.