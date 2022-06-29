نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتصدر إقليمياً في إمكانيات تحقيق النمو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلت المركز الثاني عشر عالمياً في إمكانيات تحقيق النمو.

وبحسب دراسة صادرة عن شركة “فروست أند سوليفانز” الأمريكية للاستشارات، كانت الصدارة من نصيب الولايات المتحدة، تلتها النرويج، وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة.

واعتمدت الدراسة على مجموعة من المعايير المتعلقة بما توفره حكومة كل دولة من إمكانيات للنمو على أرض الواقع.