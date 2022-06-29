نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يهنئ أوائل الثانوية العامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

هنأصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/‏‏‏‏2022، متمنياً لهم مواصلة النجاح في مسيرتهم الدراسية وحياتهم العملية كنماذج مشرفة لشباب المستقبل.

وقال سموه على حسابه في “تويتر”: “تحدثت قبل قليل مع مزون الكتبي وسمية الكتبي من أوائل الثانوية العامة لتهنئتهما نبارك للأوائل، نبارك للخريجين، نبارك لجميع الآباء والأمهات، نبارك للوطن دفعة جديدة من أبنائه وبناته جنوده رجاله ونسائه وقادة مستقبله ونبشرهم بأن أيامهم القادمة أجمل وأعظم بإذن الله.”