نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تحث مجلس الأمن على مضاعفة الجهود لإنهاء الأزمة الأوكرانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:53 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، حول الأزمة الأوكرانية. على خلفية العملية العسكرية الروسية التي انطلقت قبل أكثر من أربعة أشهر.

وأكد الإمارات في كلمتها أمام مجلس الأمن، اليوم، على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية.

كما شددت الإمارات على أنه يجب على المجلس استنفاد كل السبل وتكثيف الجهود لإنهاء الأزمة الأوكرانية.