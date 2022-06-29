نشكركم على متابعتكم خبر وول ستريت جورنال تشيد بقوة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:53 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

تحدثت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، عن جهود دولة الإمارات للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. ووضع نفسها في قلب التحول العالمي للطاقة.

وقالت الصحيفة في مقال لمراسلها في دبي “روري جونز”، إن “الإمارات تبرز كواحدة من أكبر الدول تمويلاً للطاقة النظيفة في العالم. وتسعى لأن تصبح قوة مؤثرة في مصادر الطاقة المتجددة كما هي حالياً في مجال النفط والغاز”.

وأشارت إلى أن “الإمارات العربية المتحدة، بينما تركز على مصادر الطاقة المتجددة. فإن الدولة مستمرة أيضاً كمستثمر رئيسي في النفط والغاز التقليديين”.

وأضافت: “منذ نوفمبر الماضي، عندما وافقت الدول على تسريع خطط خفض الانبعاثات في قمة الأمم المتحدة للمناخ. قالت الإمارات إنها ستمول تطوير آلاف ميغاوات من مشاريع طاقة شمسية في عدد من بلدان العالم. وخصصت400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة. وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ100 مليون أفريقي بحلول عام 2035. كما وعدت الإمارات بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي”.

وذكرت الصحيفة، وفق “وام”، أن “دولة الإمارات تأمل في أن يساعد الرهان على الطاقة النظيفة في تنويع اقتصاد الدولة المعتمد على النفط”.

ونوهت بأن شركة مبادلة استثمرت أكثر من 20 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة منذ أن بدأت الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في عام 2006. متجاوزة بذلك استثمارات دول أخرى أو صناديق التقاعد العامة، وفقًا لشركة “غلوبال إس دبليو إف” للأبحاث ومقرها نيويورك.

وقالت الصحيفة إنه “بحلول نهاية هذا العقد، تسعى الإمارات العربية المتحدة، سابع أكبر منتج للنفط في العالم. إلى استثمار وتطوير مشاريع تولد ما يصل إلى 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة محلياً وخارجياً. أي ما يعادل 4 أضعاف المتاح الحالي والالتزامات من مشاريعها للطاقة”.

كما أشارت الصحيفة إلى جهود شركة “مصدر” خلال السنوات الأخيرة، وتوقيعها لاتفاقيات مع عدة دول منها أذربيجان و قيرغيزستان. في أعقاب الاتفاقات المبرمة خلال السنوات الأخيرة مع العراق والمغرب وأرمينيا وإندونيسيا.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى تصريحات رئيس الدائرة القطبية الشمالية، ورئيس دولة أيسلندا السابق “أولافور راجنار جريمسون”. التي قال فيها، إنه “من المفارقات أن دولة الإمارات الغنية بالنفط، أصبحت بالفعل الآن، أحد اللاعبين الرئيسيين في مجال الطاقة النظيفة”.