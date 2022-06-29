نشكركم على متابعتكم خبر 94.4% نسبة نجاح طلبة الثاني عشر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:53 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اليوم، نتائج الصف 12 لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري للعام الدراسي 2021-2022.

وحقق طلبة الصف 12 نتائج متقدمة في حصيلة نهاية العام الدراسي، وبلغت نسبة النجاح العامة 94.4%. فيما تقدم للامتحان 28,775 طالب وطالبة وذلك من طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

وحقق طلبة الصف 12 في المدارس الحكومية في مسار النخبة، البالغ عددهم 648، نسبة نجاح بلغت 98%. أما طلبة المسار المتقدم والبالغ عددهم 5,781، فحققوا نسبة نجاح بلغت 98.6%.

كما حقق طلبة المسار العام البالغ عددهم 13,090 نسبة نجاح بلغت 90.7%، وبلغ عدد طلبة الصف 12 في المسار التطبيقي 1,038 طالب.

أما بالنسبة للمدارس الخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، فقد حقق طلبة المسار المتقدم للصف 12 والبالغ عددهم 5,835، نسبة نجاح بلغت 98.6%. فيما حقق طلبة المسار العام البالغ عددهم 2,383 نسبة نجاح بلغت 93.2%.

تقدم لامتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022، 20,557 من طلبة الصف 12 في المدارس الحكومية. فيما تقدم 8,218 من طلبة الصف 12 في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.